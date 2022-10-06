移民潮席捲居屋第二市場　屯門龍門居險守300萬見4年低

移民潮席捲居屋未補價第二市場，屯門龍門居一個同類市場「大兩房」放盤，減價約16%後，僅以302萬元易手，屋苑樓價險守「3球」，屬近4年新低。

祥益黃慶德表示，上述單位為14座中層E室，實用面積約484方呎，去年11月叫價360萬元，原業主移民賣樓，累減58萬元後沽出單位，呎價約6,240元。資料顯示，屋苑對上最低價成交於2018年10月錄得，當時同面積單位售300萬元。

綠悠雅苑業主啃辣賣樓

另外，有移民業主自付辣招稅賣樓。美聯樊志聰稱，房協青衣綠悠雅苑2座高層A室，實用面積約543方呎，4月在第二市場以718萬元放盤，周二凌晨減至610萬元售，屬項目今年兩房最低價，呎價約11,234元創屋苑今年新低，重返4年前價位。單位曾於2021年轉名，是次轉手需付樓價約5%額外印花稅約30.5萬元。

富誠地產李志揚指，鑽石山居屋宏景花園1座低層A室三房戶，實用面積約584方呎，去年5月於第二市場開價620萬元放售，因應市況變動，再減至528萬元，最終以450萬元售，呎價約7,705元，樓價重返2017年水平，較2020年2月高位跌價逾三成。