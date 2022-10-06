新盤UPDATES：天水圍一手樓兩周內沽約160伙

有市區新盤展開交樓程序，並趁市場出現「空檔期」之際以現樓形式推售。另一邊廂，天水圍項目經過三輪的銷售，在兩周之內沽出約160伙。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期第三輪銷售沽約30伙

資料顯示，是日以價單形式發售的單位折實平均呎價為14,516元，折實售價由506.82萬至860.98萬元，折實呎價13,016至15,866元。該批單位以定價計，市值近3.3億元。上述單位昨日截票，最終接獲949張入票，超額認購逾20倍。

●藍田港鐵站KOKO HILLS住客會所首度曝光

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS及第2期KOKO RESERVE，周四(6日)首度開放住客會所予傳媒預覽。會德豐地產常務董事黃光耀指，項目已落成，本月內會分批出信通知業主，安排收樓。兩盤自2020年推售至今，累沽236伙，套現約30億元，平均成交呎價約21,500元。

他指，項目已更新價單，新增為換樓客而設的180天、270天及360天現金優惠付款計劃，另提供提前成交現金回贈。項目將於周末起開放現樓予準買家參觀，而該系列項目第3A期部署本季推出，提供392伙，主打一房及兩房戶。

●屯門飛揚第1期一房呎價約16,004元

長實高級營業經理楊桂玲表示，上述單位的買家買入物業作長線投資，除了看好北部都會區發展潛力之外，亦見鄰近地皮剛於昨日成功標售，看好同區未來發展。她續指，早前金管局下調壓力測試的要求，令不少置業者預算略為寬鬆，亦可選擇購入較心儀的優質單位，加上集團剛中標鄰近地皮，大型投資項目快將展開，亦令買家對該區發展看高一線，目前正積極與合作夥伴商討，考慮短期內加推海景戶。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期首錄交易告吹

此外，項目是日最新沽出C座8樓3室，實用面積311方呎，採一房連衣帽間間隔，成交價為478.67萬元，呎價約15,391元。

●啟德THE HENLEY II 兩房1,473萬元沽