東方日報B1：積金輸鑊甘 兩年血汗清零

素有「強迫金」之稱的「強積金」，每月強制扣下打工仔部分血汗工錢，聲言有助長遠退休準備，詎料強積金投資輸到「嘔白泡」，打工仔望見過去兩年供款化灰，情何以堪？機構積金評級的數據顯示，9月強積金帳面投資虧損估算約為821億元，第三季度及今年首9個月的帳面虧損分別約為1,062億元及2,589億元，若以457萬名強積金成員計算，9月帳面平均每人虧損約1.8萬元，今年首9個月更勁蝕5.6萬元，前後收了政府「派糖」的一萬元消費券都遠不足以抵銷帳面損失！

計入強積金供款後，9月底強積金成員平均帳戶結餘預計約為21.1萬元，較上月減少約1.71萬元或下跌7.49%，較上一季減少約2.03萬元或下跌8.79%，而較去年底減少約4.67萬元或下跌18.11%。

積金評級指出，隨着市場下跌，強積金總資產亦下跌，並首次跌破2020年7月時達到的里程碑一萬億元重要關口，估算跌至約9,650億元，意味即使計入打工仔近兩年來的供款，在投資虧損下，總資產在兩年來零增長。按資產類別劃分，無論是單月份、季度或年初至今，均只有貨幣市場基金指數沒有負回報，在各個資產類別中排名第一。綜合所有基金表現，今年以來回報為負21.48%。宏利MPF利息基金為1至9月表現最佳成分基金，淨回報為0.27%；宏利MPF歐洲股票基金則表現最差，淨回報為負40.87%。

積金局就積金評級9月強積金表現回應指出，強積金乃跨越超過40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期，強積金計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。該局又提醒計劃成員應定期審視強積金投資組合，例如半年或一年，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。

事實上，新冠肺炎疫情、通脹、加息皆打擊香港經濟。積金局主席劉麥嘉軒稱，留意到近年僱主拖欠供款有上升趨勢，該局所發出的付款通知書連續3年上升，與2019至2020年度相比，2021至2022財政年度每月平均所發出的通知書升22%，至26,458份；單計本年度4至8月的每月平均所發通知書，更升至29,180份。

她預期，拖欠比率或續升，並引述業界稱飲食業為重災區，當局會積極捍衞僱員權益，去年度成功為8.28萬名僱員追討逾1.4億元欠款；另將優化供款狀況通報機制，要求受託人在收到及處理僱主供款後，以電郵通知計劃成員，日後積金易平台推出後，僱員亦會收到通知。同時，當局將延長熱線服務時間，至平日晚上7時，並新增星期六早上9時至下午1時的時段，希望最快數星期內實行，以便處理計劃成員的查詢。

此外，積金易平台開設在即，劉麥嘉軒稱，計劃今年底完成系統開發，並於明年中系統準備就緒後依次加入平台，而平台將於2025年全面投入運作。首階段預計在明年6至8月有5間先行者率先加入平台，合計僱主數目約1.6萬人、計劃成員帳戶25.1萬個。

5間先行者受託人包括萬通信託、中國人壽信託、交通銀行信託、加皇信託香港及東亞銀行(信託)。

劉認為，新平台將有助小微企因無心之失所造成的拖欠供款情況。平台屆時將會新增提示功能，像響鐘般在供款限期前以電郵提示僱主。同時亦會預載供款詳情，僱主只需要在平台輸入一次供款資料，日後便可以在平台查閱相關紀錄。

另一方面，平台將新增自動計算供款功能，僱主只需輸入僱員入息資料，平台將自動計算強制性供款，避免因人手計算錯誤而出現供款延誤。劉又指，新平台將有助當局的執法工作更快捷及更有針對性，包括縮短向違規僱主發出付款通知書時間，以及直接取得違規僱主的供款數據。