分析師：下一代iPhone 15將全面改用USB-C充電規格

歐洲議會日前正式通過法案，要求在2024年前所有所歐盟境內銷售的電子產品，包括手機、平板電腦及相機等，均需配備USB Type-C (USB-C)充電插頭。外媒報道，而目前「別樹一幟」使用Lightning充電口的iPhone將首當其衝，有分析員指，蘋果公司(Apple Inc.)有望在下年推出的iPhone 15系列中改為使用USB-C。

CCS Insight首席分析師Ben Wood稱，iPhone 15在明年面世時，Apple將「無可避免的作出退讓」，在下一代iPhone過渡到USB-C。

你認為，Apple已在MacBook和iPad系列中逐步改用USB-C，說明過渡已經開始。同時，今代的iPhone 14只是重複前幾代的設計，因此在iPhone 15系列有可能在設計上邁出更遠的一步，故認為下代作出改變為好時機。

IDC技術產業分析師Bryan Ma認為，若Apple明年確實改用USB-C，將全面為iPhone系列產品作出改變，而非單單為了歐盟。他指，全球統一採用相同的充電口為合理做法，同時不必要為個別產品製造不同零件；「除為Apple真的認為在獨特的插口令他們在賣配件時有更多的獲利」，才值得保留Lightning插頭。