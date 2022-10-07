溫灼培：歐元受負面因素夾擊

上周末有兩個重要訊息，有兩條輸往歐洲的天然氣管道正式投入運作，一條是由保加利亞出發，把當地中部地區的天然氣連接希臘北部。這管道初期輸氣量為每年30億立方米，估計未來可進一步提升至每年50億立方米。另一條管道是由挪威出發，經丹麥接連波蘭。此管道初期輸氣量不多，以年輸氣量計，現在料只有數百萬立方米，相信要待明年才可達至年輸氣量100億立方米水平。

然而，即使這兩條管道的輸氣量相加，相比2021年北溪一號天然氣管道的年輸出量達550億立方米，可謂有着天壤之別。所以，上述兩管道或許可某程度上紓緩歐洲缺氣的狀況，但難真正解決問題。

央行大幅加息勢重創經濟

鑑於北溪天然氣管道於9月底遭破壞，據了解短期內難以修復，故很大機會今個冬季歐洲將要在缺乏天然氣供應下渡過，這將不利於當地經濟。歐元區面對現時高達雙位數字的通脹率，市場普遍估計歐洲央行於本月的議息會議將很大機會加息0.75厘，把其官方息率推上1.5厘水平。

不過，加息對歐元未必是好事，因區內經濟已見疲弱，加息只會使當地經濟雪上加霜，尤其令人擔心是加息後會否加劇意大利的債務問題。歐元兌美元相信後市仍是易跌難升，下跌目標0.94水平。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培