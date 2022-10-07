半新盤成蝕讓重災區 GRAND MARINI一鬆綁即劈220萬沽

半新樓蝕讓情況加劇，尤其是新供應較多的地區，其中，將軍澳日出康城再錄損手買賣。GRAND MARINI套三房單位，辣招鬆綁後即劈價220萬元，以1,030萬元售出，約3年帳蝕約38萬元。

利嘉閣趙洛民稱，上述為該盤首宗蝕讓，單位為2A座中層C室，實用面積約749方呎，9月叫價1,250萬元放盤，為求加快出貨，近日已減至1,100萬元，終再減70萬元沽出，呎價約13,752元。原業主於2019年9月以1,068萬元購入單位。

雲滙三房貶逾120萬

近年入伙的大埔白石角新盤同錄損手出貨。美聯何智豪稱，雲滙第1期6座低層B2室，實用面積約646方呎，三房間隔，曾叫價1,000萬元，僅以888萬元售，呎價約13,746元料屬項目低位。單位於2019年購入，帳面貶值逾120萬元。

中原徐家倫指，同區海日灣II第10座中層N室一房戶，實用面積約308方呎，議價後減25萬元，以525萬元沽出，呎價約17,045元，原業主持貨約3年，帳蝕約8.6萬元。

大型屋苑低價成交湧現。藍田滙景花園樓價跌穿「7球」。美林物業林小燕表示，屋苑5座高層A室，實用面積約537方呎，兩房間隔，7月開價850萬元，剛以680萬元沽出，呎價約12,663元，料做價屬項目2017年後新低。

美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨2期百老匯街40號頂層三房戶，實用面積約708方呎，7月放盤，累減110萬元易手，成交價750萬元，減幅約13%，呎價約10,593元，低市價約8%。