港股黑期低水逾200點　比特幣跌穿2萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報112.25；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報7.0829；美元兌日圓處145.02；歐元報0.9791，英鎊報1.1157。金價靠穩，報1,712.23美元。布油微跌至94.9美元，紐油升至88.81美元。比特幣跌1%，報1.99萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水210點。

●道指收報29,926點，跌346點或1.15%；標指收報3,744點，跌38點或1.02%；納指收報11,073點，跌75點或0.68%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報17,819點，跌192點或1.08%。

●即月恒生指數夜期收報17,898點，跌97點，低水114點，成交16,080張。

●紐約期油升0.69美元或0.8%，收報每桶88.45美元；布蘭特期油升1.05美元或1.1%，收報每桶94.42美元。

●紐約期金收報每安士1,720.8美元，與前一日收市持平。

●英國富時100指數收報6,997點，跌55點或0.78%；德國DAX指數收報12,470點，跌46點或0.37%；法國CAC指數收報5,936點，跌49點或0.82%。

●日本9月份外匯儲備跌至12,381億美元，前值為12,921億美元，為有記錄以來最大降幅。

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