外媒報道,特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)日前提出按原來價格每股54.2美元完成收購Twitter,以換取避免雙方對簿公堂,但Twitter拒絕撤銷訴訟。美國法院周四(6日)裁定,若馬斯克想避免訴訟,他必須在10月28日之前完成對Twitter的收購,否則,有關訴訟會排期至11月進行。

在周四提交的法庭文件中,馬斯克表示希望Twitter取消現有訴訟,以便本月以每股54.2美元完成交易。

馬斯克稱,訴訟會分散其團隊注意力,使其無法獲得完成交易所需的融資。他一方在法庭文件中表示,Twitter應該放棄原定於10月17日的開庭日期,以便在10月28日之前籌集必要的融資以完成收購。

文件又顯示,Twitter沒有作出同意的回應。(Twitter will not take yes for an answer)」,令人驚訝是他們堅持繼續進行訴訟,將交易置於風險之中,以股東利益為賭注。