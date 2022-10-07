【高盛推介】比亞迪失守200元關 輪證點揀？
2022年10月07日 10:50
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周三(5日)跟隨大市急彈，重上200港元水平後，周四(6日)跌約2.3%，周五(7日)早段繼續整固，低開約2.4%後跌幅擴大，最低見193.4元。現報195.3元，跌約4.7%。有報道指比亞迪蟬聯全球第2大電動車電池生產商，8月份銷售約6.5吉瓦時的電池，按年增長1.59倍。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周四獲資金轉向吸納，錄得約230萬元資金流入。淡倉於本周三錄得約1,030萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價270元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的比迪購(24760)。貼價選擇可留意低街貨比迪購(25038)。低面值選擇可留意低街貨比迪購(24278)。牛證方面可留意屬近牛的比迪牛(67147)，與現價有約15元收回距離。
比迪購24760，行使價268.88元，2023年2月27日到期，實際槓桿6.6倍，行使價270元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿3.5倍，低面值、低街貨。
比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.7倍，低面值、低街貨。
比迪熊52348，收回價210元，行使價214元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，市場上最貼熊。
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