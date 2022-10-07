【高盛推介】比亞迪失守200元關　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周三(5日)跟隨大市急彈，重上200港元水平後，周四(6日)跌約2.3%，周五(7日)早段繼續整固，低開約2.4%後跌幅擴大，最低見193.4元。現報195.3元，跌約4.7%。有報道指比亞迪蟬聯全球第2大電動車電池生產商，8月份銷售約6.5吉瓦時的電池，按年增長1.59倍。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周四獲資金轉向吸納，錄得約230萬元資金流入。淡倉於本周三錄得約1,030萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

比迪購24760，行使價268.88元，2023年2月27日到期，實際槓桿6.6倍，行使價270元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。

比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿3.5倍，低面值、低街貨。

比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.7倍，低面值、低街貨。

比迪熊52348，收回價210元，行使價214元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，市場上最貼熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。