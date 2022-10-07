姚浩然：恒指料於萬八關徘徊　中海油看高一線

聯儲局官員繼續發表鷹派言論，加上市場觀望美國即將公布的9月份就業數據，隔晚美股受壓。亨達財富管理董事總經理姚浩然預料，美國9月通脹數據回落速度不會太快，初步預期在8.1%，故下次議息宣布加息0.75厘機會仍大。不過，他補充，加息周期或已步入尾聲，對市場影響料逐漸減少。

另一方面，市場關注內地「二十大」後，防疫政策會否放寬，他認為，若市場對內地重啟經濟憧憬大，人民幣將轉強，或利好港股。惟以上消息仍未確定，恒指料在18,000點關口徘徊，有貨的投資者可繼續持有，無貨則可考慮揀買中資消費及旅遊概念股，注碼控制在1/3。