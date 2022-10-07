姚浩然：恒指料於萬八關徘徊 中海油看高一線
2022年10月07日 12:12
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聯儲局官員繼續發表鷹派言論，加上市場觀望美國即將公布的9月份就業數據，隔晚美股受壓。亨達財富管理董事總經理姚浩然預料，美國9月通脹數據回落速度不會太快，初步預期在8.1%，故下次議息宣布加息0.75厘機會仍大。不過，他補充，加息周期或已步入尾聲，對市場影響料逐漸減少。
另一方面，市場關注內地「二十大」後，防疫政策會否放寬，他認為，若市場對內地重啟經濟憧憬大，人民幣將轉強，或利好港股。惟以上消息仍未確定，恒指料在18,000點關口徘徊，有貨的投資者可繼續持有，無貨則可考慮揀買中資消費及旅遊概念股，注碼控制在1/3。
內地防疫政策可能鬆綁，姚指將有利旅遊及飲食板塊。除了攜程集團(09961)及同程旅行(00780)等股份外，預期美團(03690)亦會受惠，因其酒店到店服務收益不俗，故值得留意。航空股方面，他提醒需留意人民幣走勢，倘人民幣貶值將不利航空股。若比較中國國航(00753)、南方航空(01055)及東方航空(00670)，則較看好南航，因其內地航線比例較高。
石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)決定，11月起將每日原油產量減少200萬桶，姚稱，這將令油價表現靠穩。他指美股及油股估值較平，油價向上將更利好油股。至於油股H股相對落後，以中國海洋石油(00883)為例，預計今年每股盈利約在3元水平，即市盈率不足4倍，加上派息吸引，故看高一線。