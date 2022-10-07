今年首8個月私宅落成量增近32%　細單位佔7002伙最多

差餉物業估價署周五(7日)公布2022年首8個月私人住宅單位落成量累錄13,925伙，較2021年同期增加3,359個單位，升幅約31.8%，已達全年目標落成量約60.9%。同時，今年截至8月底，實用面積約431方呎以下細單位供應最多，達到7,002伙，較去年同期多4,115伙，增幅逾1.4倍。

不過，8月份私宅落成量只有730伙，較7月份的11,31伙，明顯回落約35.5%，主要受累於九龍及新界兩區，上月同時未有單位落成，為去年10月後單月再現兩個地區「零」落成的情況，當中新界區7及8月已連續兩個月未有私宅落成。

而今年截至8月底，港島區私宅落成量共達1,967個單位，較去年同期大增1,215伙，升幅逾1.6倍，而該區8月份有730伙落成，較7月份同區只有1個單位落成，明顯回升。

至於今年首8個月，九龍及新界區私宅落成量，分別有3,367個及8,591個，按年同期下跌約17.6%與上升約50%。

另外，今年截至8月底，以實用面積約1,722方呎或以上大單位的增幅最大。該類單位落成量共458伙，較去年同期只91伙，大增約4倍。而實用面積約1,076至1,721方呎單位，首8個月有870個落成，較去年同期只194伙，亦大升逾3.4倍。不過，實用面積約431至1,075方呎中小型單位落成量按年則回落。當中，實用面積約431至752方呎單位落成量有4,153伙，較去年同期55,96伙，減少約25.8%。