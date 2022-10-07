【高盛推介】市場聚焦美國就業數據 兩手準備部署
2022年10月07日 14:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國將於周五(7日)晚公布就業及勞工數據，市場密切關注，並料數據公布後或預視後市聯儲局收緊貨幣政策的力度。有報道指美聯儲理事沃勒表示，指當局需在明年初繼續加息，以控通脹。
美股周四(6日)下跌，當中道指跌幅為3大指數中最大，跌346點或1.2%，納指及標指則分別跌約0.8%及1%。而美指期貨在亞洲時段亦見走低，現時三大指數分別較周四低水約1%至1.3%。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於周四獲資金轉向流入，有約60萬港元。淡倉於本周一(3日)及周三(5日)共錄得約540萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
道指方面，淡倉於本周三及本周四共錄得約170萬元資金流入。標指方面，淡倉於本周三錄得約60萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
美股指數認股證到期日分爲12月份或3月份到期的產品，短線高槓桿選擇可以留意12月份的相關產品，中長線部署的投資者可以留意明年3月份到期的產品，時間值損耗較低。
投資者如看好後市表現，納指方面的高槓桿選擇可留意屬行使價11,000至13,000點間認購證中，槓桿最高的納指購(10475)。中貼價選擇可留意低街貨納指購(10645)。道指方面的高槓桿選擇可留意道指購(10476)。貼價選擇可留意低街貨道指購(10644)。標指方面可留意屬高槓桿的低街貨標指購(10625)。
納指購10475，行使價12,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.6倍，行使價11,000至13,000點間產品中，槓桿最高。
納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、低街貨。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿16.9倍，高槓桿。
道指購10644，行使價31,900點，2023年3月17日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、低街貨。
標指購10625，行使價4,418點，2023年3月17日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿、低街貨。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，納指方面的高槓桿選擇可留意納指沽(10532)。中期選擇可留意納指沽(10525)。道指方面的貼價選擇可留意道指沽(10508)。高槓桿選擇可留意道指沽(10488)。標指方面可留意屬高槓桿的標指沽(10499)。
納指沽10532，行使價9,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿。
納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿5.7倍，中期。
道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿12.5倍，貼價。
道指沽10488，行使價24,968點，2022年12月16日到期，實際槓桿12.7倍，高槓桿。
標指沽10499，行使價3,188點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。
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