啟德跑道區項目正式命名為澐璟　料短期內應市

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀指，項目由6座住宅大樓及6伙臨海大宅組成，合共提供582伙。當中，分層戶佔576伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積最細的一房戶由371方呎起，以兩房及三房戶為主打，全盤近九成享有維港海景。而臨海大宅的實用面積介乎4,294至4,850方呎。

雖然近期同區項目銷情較慢熱，但她指，該盤開則有別於其他樓盤，加上享有一線海景的優勢，故對產品有信心，定價會參考同區項目、九龍塘、九龍站、南區物業等。

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，項目預計關鍵日期為2024年12月31日，有373個住宅車位，比例約1比0.64。對於項目在所區域，有9間發展商成立非牟利私營公司，他表示，與地產建設商會一直有密切聯繫，另對於香港未來發展亦充滿信心。資料顯示，該盤位於九龍啟德承富里2號。