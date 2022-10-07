研究：美向華徴關稅損美企營利能力

近年全球地緣政治局勢緊張，中美貿易摩擦增加、經濟不明朗等因素，對中美企業的影響一直備受市場關注。據香港理工大學聯合澳洲莫納什大學及美國加州大學洛杉磯分校最新發佈的《中美貿易戰對美國企業經營業績的影響：外判和供應基地複雜性的角色》研究報告結果顯示，貿易戰導致對在中國採購的美國企業產生負面影響，包括導致該等企業庫存(供應天數)增加和利潤率(資產回報率)降低，從而削弱本土公司的競爭力。

該項研究以新關稅實施前後的企業經營業績數據為分析基礎。研究指出，儘管美中貿易逆差在貿易戰開始後的2019年有所減少，但對其他國家的逆差卻有所增加，顯示美國企業並非將生產遷回美國，而是傾向將生產地轉移到其他勞動力成本較低的國家，如越南和墨西哥。負責統籌此項研究的香港理工大學時裝及紡織學院助理教授范迪博士表示，踏入全球供應鏈時代，具影響力的跨國企業的供應鏈很大程度上依賴全球貿易活動，對單一國家徵收關稅難以刺激企業把生產線遷回本土，貿易壁壘措施會對該等企業的營運產生嚴重影響，繼而影響本土經濟，亦推高通脹。

企業越依賴外判及擁有越分散的供應渠道，該等企業的供應及利潤在貿易戰中反而會遭受更大打擊。