道期牛皮 美匯企112水平
2022年10月07日 16:11
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●美匯指數報112.03；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.0985；美元兌日圓報144.86；歐元企0.9805，英鎊處1.1205。金價報1,711美元。布油報94.78美元，紐油報88.78美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌46點。
●市後關注點
20:30 美國9月ISM服務業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報17,740點，跌272點或1.51%；國企指數收報6,074點，跌110點或1.79%；科技指數收報3,539點，跌120點或3.3%。主板成交570億港元。https://bit.ly/3MfAbIR
-摩通料聯想續跑輸大市，目標價6元。
●內地假期休市。
●中國經濟：
-中國9月外儲跌至3.02萬億美元，外管局：全球經濟不確定因素增。
-瑞銀料未來數月內地房策再放鬆，買家未來兩年入市意欲趨穩。
●虛銀PAOB加存款息至3.8厘。
●澳博旗下子公司股權再現變動，分析料旨在方便競投新賭牌。
●日圓疲弱推高通脹，日本實際工資連跌5個月。
●美股：
-IBM擬斥1560億在美建設晶片廠，拜登：有助與華競爭。
-美法院裁定馬斯克本月28日前須完成收購Twitter，否則難逃訴訟。
●亞洲第二大富豪傳星洲設家族辦公室，港競爭優勢又輸一仗。
●芝加哥聯儲行長：未來兩次聯儲局會議或加息共1.25厘。
●經濟學人智庫料亞幣本季續貶值，反彈要等到...
●秘魯加息至7厘創20年新高，阿根廷12月通脹率恐見100%。
●世界黃金協會：全球黃金ETF上月淨流出量1年半最多。