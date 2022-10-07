【產經直播】北水下周回歸　港股點部署？

隔晚美股向下，而港股周五(7日)亦低開160點後，跌幅持續擴大，跌最多294點，低見17,717點，收市仍跌272點，報17,740點，跌市成交僅570億元，再度跌穿萬八關。美國非農就業及失業率數據即將出爐，市場預料9月份美國就業維持強勁，而又有聯儲局官員派「鷹」，環球股市恐再「騰騰震」？另一邊廂，港股下周一(10日)北水回歸，二十大會議也快將來臨，有望一洗港股近期嘅悶市格局？有邊啲板塊可以吼？

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