【產經直播】北水下周回歸 港股點部署？
2022年10月07日 16:16
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隔晚美股向下，而港股周五(7日)亦低開160點後，跌幅持續擴大，跌最多294點，低見17,717點，收市仍跌272點，報17,740點，跌市成交僅570億元，再度跌穿萬八關。美國非農就業及失業率數據即將出爐，市場預料9月份美國就業維持強勁，而又有聯儲局官員派「鷹」，環球股市恐再「騰騰震」？另一邊廂，港股下周一(10日)北水回歸，二十大會議也快將來臨，有望一洗港股近期嘅悶市格局？有邊啲板塊可以吼？
中汽協推算9月份內地汽車銷量月增5.7%，但車股仍全日捱沽，比亞迪(01211)失二百元大關，而新勢力中的理想汽車(02015)跌最多，大插14%。大行摩通亦提到，車股因業績遜預期、電池成本上升等因素而令車股表現甚弱，種種因素影響下，車股仍未見底？
美國超微公司(AMD)發盈警，料第3季收入僅增長29%，與AMD有技術合作關係的聯想(00992)應聲下跌，跌近3%。半導體股前景點睇？聯想有貨要點署？
發盈警的亦有華潤水泥(01313)，預料首9個月盈利會顯著下降，收市跌幅逾9%，潤泥指因成本上漲及銷售量下降，導致盈利減少，炒水泥股仲有咩要注意？
另外，金山軟件(03888)因股價低迷及財務影響下，預料9月底建議撥備稅前金額至少56億人民幣，股價急瀉，收市跌近16%，為表現最差的科指成分股，而同系的小米(01810)也難逃跌勢，收市跌3%，金山股價或難有起色？小米重上10元關難度大？
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