OPEC+減產成催化劑　高盛估油價今季重回110美元

外媒報道，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)本周決定今年11月及12月聯合減少每日產量200萬桶。大行則普遍料油價上揚，高盛將第四季對布蘭特期油的預測上升10美元至每桶110美元，並將明年目標價上調至每桶110美元。布蘭特期油最新報94.84美元，上升0.44%，紐約期油報88.87美元，升0.47%。

高盛上周才將第四季油價預測，由每桶125美元下調20%至100美元，但在OPEC+會議後又快速調整，將今年布蘭特期油目標價上調至104美元，明年目標價由108美元上調至110美元。高盛稱，若OPEC+減產持續至明年12月，布蘭特期油升幅將達25美元，若庫存完全耗盡，油價或進一步飆升。

高盛能源研究主管Damien Courvalin表示，目前在供應方面看到的所有發展，都為今年底價格上升奠定基礎。

摩根士丹利分析師表示，在OPEC+行動後，布蘭特期油將比他們之前估計更快達到每桶100美元。分析師指，減產或顯著收緊市場，儘管很大程度上取決於歐盟禁運生效後俄羅斯石油產量的表現。此外，油組減產可能會促使國際能源署(IEA)協調釋放儲備。摩根士丹利表示，此舉將加速期油價格回升至每桶100美元。

Global X Management同樣估計油價向上，認為油價明年可能輕鬆回升至每桶100美元以上，因為供應可能會因中國需求增長而更加緊張。該行研究主管Rohan Reddy指，中國可能大大增加石油需求量，推動油價達到約110美元。他表示，推動油價上升的因素包括OPEC不願提高產量，以及可能變得更為鴿派的美國聯儲局。

摩根大通大宗商品策略主管Natasha Kaneva之前重申，今年底前油價可能會攀升至每桶100美元以上。Kaneva預計，第四季需求將年增每日150萬桶，原因是全球經濟衰退程度沒有想像中可怕。她指，歐洲經濟表現勝預期，隨着中國疫情解封，當地石油用量將開始增加。