海韻軒申改建住宅及酒店綜合項目　提供1503伙私宅

上述項目佔地約10.7萬方呎，現時地皮被劃作商業(3)用地，最新申請作分層住宅及准許的酒店、商店及服務行業和食肆用途，並略為放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面面積，擬議的住宅及非住宅用途地積比率分別約7.497倍及3.755倍，涉及住宅樓面達約80.21萬方呎，非住用樓面則約40.17萬方呎，提供車位588個。

現時該酒店共有3幢物業，未來改建後私人住宅分布於第1座及第2座，第3座則作酒店用途。至於擬議項目較低樓層，則設有零售和餐飲設施，在優化地下至2樓的空間布局以容納所需的內部運輸設施、住宅和酒店大堂及機電設施等後，建議項目可提供一個約樓面約14.9萬方呎的公眾停車場。不過，由於提供的總樓面面積比核准圖規定作提供私家車/貨車公眾停車場不少於17.54萬方呎的總樓面面積減少約15%，故須要略為放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面面積。

申請人指，擬議發展計劃能在短期內可提供逾1,500個住宅單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符，同時，紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，申請地點作為尖沙咀東部酒店中心區的擴展部分的功能已逐漸減弱，再者，區內及尖沙咀有充足酒店房間供應，以應付預期旅遊業復甦期間的需求。資料顯示，海韻軒海景酒店於2018年已獲屋宇署批出建築圖則，准在4層地庫上，興建兩幢29層高商業大廈，總樓面約110.73萬方呎。