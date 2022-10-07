地政總署9月批出3份樓花預售申請　涉1653伙

地政總署最新公布，9月份共批出3份一手住宅物業的樓花預售申請，涉及單位共1,653伙，伙數按月減少28%。與此同時，連同7月及8月份計，第三季合共推出8個項目，涉及5,578個單位，較今年第二季的9,509伙少約41%。

資料顯示，9月份共4個項目新申請預售，合計涉及1,960伙，按8月份的3,341伙驟降41%。按季度計，第三季共有12個項目入紙申請預售，共涉6,544伙，按季增加20%。

至於，新地旗下、於8月份撤回申請的啟德承豐道26號項目第1期，9月重新入紙申請，涉及伙數由早前的299伙，削減至256伙，預計關鍵日期亦由2024年12月31日，改至2025年9月30日。同系列的第2期最新入紙申請，提供183伙，預計關鍵日期為2026年3月31日。

此外，9月累積滾存的待批項目增至20,885伙，較8月份增1.5%，並連續3個月錄得增長，仍然處於逾2萬伙的高位水平。