新盤UPDATES：市區一手樓連環登場勢成焦點

兩個市區新盤齊齊登場，搶佔市場焦點。其中，啟德跑道區有全新項目公布命名，率先披露戶型及面積細節。而紅磡項目第二期亦預告有機會月內推售。

●紅磡必嘉坊·迎匯部署月內推售

該盤命名方面，「匯」指創意設計的匯聚、新舊文化的匯聚。「迎」取其迎接、朝向之意。他補充指，同系列第一期必嘉坊·曦匯至今累沽140伙，套現約9.7億港元，現時平均成交呎價約2.47萬元。資料顯示，該盤地址為黃埔街33號，預計關鍵日期為2024年12月31日。

●啟德跑道區澐璟短期內推出市場

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀指，項目由6座住宅大樓及6伙臨海大宅組成，合共提供582伙。當中，分層戶佔576伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積最細的一房戶由371方呎起，以兩房及三房戶為主打，全盤近九成享有維港海景。而臨海大宅的實用面積介乎4,294至4,850方呎。

華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，項目預計關鍵日期為2024年12月31日，有373個住宅車位，比例約1比0.64。

●大埔林海山城三房1,575萬元招標沽出

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售634萬元

●西半山帝滙豪庭推出1伙下周二起招標

上述單位為25樓A室，實用面積1,735方呎，採四房連儲物室間隔，連48方呎露台。招標期為10月11日至10月31日。資料顯示，該盤採單幢式設計，提供90伙分層戶，單位實用面積由978方呎起。該盤由2016年1月推售至今，累沽22伙，涉及金額逾6.7億元。