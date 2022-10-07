新盤UPDATES：市區一手樓連環登場勢成焦點
2022年10月07日 20:30
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兩個市區新盤齊齊登場，搶佔市場焦點。其中，啟德跑道區有全新項目公布命名，率先披露戶型及面積細節。而紅磡項目第二期亦預告有機會月內推售。
●紅磡必嘉坊·迎匯部署月內推售
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊首階段Baker Circle One繼今年6月推出第一期必嘉坊·曦匯後，今(7日)公布第二期命名為必嘉坊·迎匯(Baker Circle Euston)，部署最快月內推售。恒基物業代理營業(一)部高級副總經理余孫謀稱，項目位處黃埔街及必嘉街交界，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，主打一房戶，佔約60%。
該盤命名方面，「匯」指創意設計的匯聚、新舊文化的匯聚。「迎」取其迎接、朝向之意。他補充指，同系列第一期必嘉坊·曦匯至今累沽140伙，套現約9.7億港元，現時平均成交呎價約2.47萬元。資料顯示，該盤地址為黃埔街33號，預計關鍵日期為2024年12月31日。
●啟德跑道區澐璟短期內推出市場
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區的項目，周五(7日)正式公布命名為澐璟(PANO HARBOUR)。項目正待批預售，有機會短期內推出市場。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀指，項目由6座住宅大樓及6伙臨海大宅組成，合共提供582伙。當中，分層戶佔576伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積最細的一房戶由371方呎起，以兩房及三房戶為主打，全盤近九成享有維港海景。而臨海大宅的實用面積介乎4,294至4,850方呎。
華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，項目預計關鍵日期為2024年12月31日，有373個住宅車位，比例約1比0.64。
●大埔林海山城三房1,575萬元招標沽出
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，最新招標沽出7座G樓C室，為實用面積1,010方呎，採三房間隔，連108方呎花園，成交價為1,575.6萬元，呎價為15,600元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售634萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周五(7日)錄得1宗成交，經過三輪銷售迄今累沽161伙。上述最新沽出單位為第6B座5樓C5宗，實用面積430方呎，兩房隔，成交價為634.45萬元，呎價約14,755元。
●西半山帝滙豪庭推出1伙下周二起招標
恒基地產(00012)旗下已屆現樓、位於西半山豪宅樓盤帝滙豪庭，相隔逾6年於今(7日)再上載最新銷售安排，推出1伙四房單位於下周二(11日)起招標發售。
上述單位為25樓A室，實用面積1,735方呎，採四房連儲物室間隔，連48方呎露台。招標期為10月11日至10月31日。資料顯示，該盤採單幢式設計，提供90伙分層戶，單位實用面積由978方呎起。該盤由2016年1月推售至今，累沽22伙，涉及金額逾6.7億元。