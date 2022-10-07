【強美元成災】各國動用儲備托匯 華外儲跌至5年半最少

美元「一匯獨強」之下，一眾非美貨幣大貶值，各國央行忙於運用外匯儲備來捍衞本幣匯價，致外匯儲備不斷流失。中國9月底外匯儲備有3.029萬億美元，較上月底少259.26億美元，連續兩個月下跌，並創5年半新低，但仍高過市場預期。官方則解釋，美匯指數近月大漲，使資產價格下跌，匯率折算下帳面「縮水」。

事實上，其他亞洲經濟體同樣面對外儲「縮水」的情況，各國外儲下降已成普遍現象。日前外媒統計更顯示，今年以來全球外匯儲備減少約一萬億美元(約7.8萬億港元)或7.8%，料創2003年有統計以來最大跌幅。市場解讀，各國外儲下降除因為美元強勢，令其他儲備貨幣以美元計價時估值下降外，亦與匯市大幅動盪，愈來愈多央行需要動用儲備來應對本幣貶值過速，出手干預匯市，支撐本幣匯價。

國家外匯管理局副局長王春英指出，9月跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求延續基本平衡。國際金融市場受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，使當月外匯儲備規模小幅下降。

上月，美匯指數上漲3.23%。中國外匯投資研究院副院長趙慶明亦解釋，9月美匯指數大漲，非美貨幣對美元匯率明顯下跌，匯率折算導致的外匯儲備減少可能超過300億美元。另一方面，由於主要央行在加息，所以債券價格也明顯下跌。他預計，未來外儲可穩定在3萬億至3.2萬億美元之間。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，目前影響外儲波動的主要因素是匯率因素和資產價格變化因素。隨着各項宏觀調控政策效果顯現，內地經濟總體延續恢復發展態勢，通脹水平溫和可控，國際收支狀況良好，特別是經常項目和直接投資等國際收支基礎性項目保持較高順差，有利人民幣匯率和外儲規模總體穩定。

展望未來，王春英強調，當前外部形勢更趨複雜嚴峻，全球經濟不穩定、不確定因素明顯增多，但內地經濟總體延續恢復態勢，經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，有利外匯儲備規模總體穩定。

此外，內地上月黃金儲備維持6,264萬安士，不過，因為金價下跌，導致美元值計算報1,047.24億美元，較上月底帳面減少27.66億美元。

黃金ETF連續5個月走資

事實上，美債孳息率上升和美元走強，不利金價表現。世界黃金協會(WGC)數據顯示，9月全球黃金交易所買賣基金(ETF)淨流出95噸(約值50億美元)，連續第5個月出現外流，規模為2021年3月以來最多。

截至9月底，全球黃金ETF總持倉為3,548噸，約值1,910億美元，今年以來下跌1%。最近黃金ETF的持股量急劇下降，今年首4個月的流入量超過300噸，在經濟和地緣政治動盪加劇下，避險資金流入推動了需求，然而，自4月底以來，全球持有量幾乎已經消化之前的增幅，主要是北美和歐洲基金流出。

金管局再接15.7億沽盤

香港方面，金管局公布，上月底的官方外匯儲備資產為4,192億美元，按月減少126億美元，連跌第10個月。為數4,192億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約41%。

此外，金管局周五再度入市買港元，在港股時段承接15.7億港元沽盤，沽出兩億美元。香港銀行體系結餘將於下周二降至約1,193.24億元。