黃埔花園呎價跌穿1.4萬　兩房戶以700萬沽出

淡市下藍籌屋苑都「守唔住」，九龍指標紅磡黃埔花園平均呎價跌穿1.4萬元，有兩房單位以700萬元沽出，成交呎價約13,917元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇指，北角維港頌8座中層B室，實用面積約1,315方呎，套四房加工人房設計，望維港海景，外區換樓客以約4,200萬元購入，呎價約31,939元，較去年同座成交呎價跌約23%，原業主於2017年12月一手購入，約5年帳面損失585萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角愛琴軒中層B室，實用面積約313方呎，兩房間隔，望樓景，成交價568萬元，呎價約18,147元，較原先叫價620萬元，減價52萬元，減幅接近8.4%。

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九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園10月至今暫錄得4宗買賣，比上月同期2宗加快，平均實用呎價跌穿1.4萬元關口，其中5期9座低層E室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以700萬元成交，呎價約13,917元。

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新界區

●中原陳文杰指，荃灣綠楊新邨J座低層5室三房戶，實用面積約582方呎，原業主因移民賣樓，叫價725萬元，開價較同類型單位平約5%，放盤三星期，曾一日內有約7組客睇樓，近日終以705萬元沽出，呎價約12,113元，較上月同類型單位平約3%。

●祥益黃慶德透露，屯門居屋龍門居14座中層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，區內綠表客見單位附設裝修，加上原業主移民故減價賣樓，累積減價達58萬元，未補價第二市場以302萬元成交，呎價約6,240元。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園B段第二街單號屋，實用面積約840方呎，9月放盤時開價約1,100萬元，日前議價後以988萬元沽出，呎價約11,762元，新買家為用家。

●美聯梁葦姮稱，10月份大埔中心頻錄交投，包括5座高層D室，實用面積約299方呎，兩房間隔，擁海景，原業主移民，開價480萬元已屬低價，不惜一減再減，雙方議價30萬元，終以450萬元成交，呎價約15,050元。

●中原黃達雄指，大埔中心10月暫錄約4宗買賣，其中21座中層B室，實用面積約315方呎，兩房間隔，放盤時開價約495萬元，近日雙方議價後以458萬元易手，呎價約14,540元，新買家為用家。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔中心21座中層B室，實用面積約315方呎，兩房設計，望河景及山景，新近以458萬元成交，呎價約14,540元，原業主於2011月購入上述單位，當時作價約122萬元，持11年帳面獲利336萬元，期內升值2.75倍。

●美聯楊浩然稱，大埔白石角雲滙1期6座低層B2室，實用面積約646方呎，原業主購自住滿三年，決定「減磅」套現，開價1,000萬元，業主最終劈價112萬元，以888萬元蝕讓，呎價約13,746元，持貨逾3年帳面虧蝕126.8萬元，期內跌價近12.5%。

●美聯翁凱傑透露，沙田第一城44座中高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，獲上車客垂青，原業主有意換樓，見易手已有獲利，便以472.8萬元沽出單位，獲上車客承接，呎價約15,553元，原業主於2011年6月以237萬元購入。

●世紀21奇豐物袁麗詩表示，沙田第一城41座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價510萬元，放盤兩個月，減價42萬至468萬元獲買家承接，減幅約8.2%，呎價約16,479元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑Q座高層6室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價730萬元，放盤3個月，減幅約12.6%，減92萬至638萬元沽出，呎價約9,623元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座中層H室，實用面積約690方呎，三房間隔，望園景，叫價1,100萬元放盤兩個月，減價70萬元，以1,030萬元沽，呎價約14,928元，創近月新低。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山海濤居3座中層A室，實用面積約654方呎，三房間隔，望海景，原先開價1,000萬元，放盤4個月，累減90萬至910萬元成交，呎價約13,914元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區10月暫錄約17宗成交，對比上月同期錄約12宗增加，迎海1座低層C室，實用面積約772方呎，套三房間隔，議價後以1,078萬元易手，呎價約13,964元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢聚皇府雙號全幢村屋，套四房間隔，望山景，連天台，原先叫價2,200萬元，累減150萬元，以2,050萬元獲買家承接，減幅約6.8%，低市價約5%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑B座中屋9室，實用面積約601方呎，三房間隔，6月份在未補價第二市場放盤叫價520萬元，期間調整叫價至480萬元，終獲綠表買家以435萬承接，累積減幅約16%，呎價約7,238元，創屋苑近4年新低呎價。

●利嘉閣潘佳彬指，將軍澳廣場2座高層F室，實用面積約728方呎，套三房連士多房間隔，原業主早前叫價約1,250萬元放售，獲買家洽購，雙方議價後累減約130萬元，最終以約1,120萬元成交，呎價約15,385元。

●中原柯勇稱，將軍澳夾屋旭輝臺2座極高層B室，實用面積約481方呎，兩房間隔，最新在自由市場以595萬元易手，呎價約12,370元，原業主於2000年4月僅以144萬元購入，持貨約22年帳面獲利451萬元，期內升值約3.1倍。

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