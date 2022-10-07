非農數據推升聯儲加息預期　美股早段低開

多名美國聯儲局官員放「鷹」，加上就業數據造好，美股周五早段全線低開，道指跌303點，至29,623點；標指跌50點，至3,694點；以科技股為主的納指跌214點，至10,858點。港股夜期跌76點，報17,660點，低水80點。

最新數據顯示，美國9月非農就業職位增加26.3萬個，市場預期增加25萬個。同月失業率回落0.2個百分點至3.5%，預期為3.7%。數據反映勞動市場走強，或促使聯儲局加快「收水」，導致10年期美債孳息率一度升至3.892厘。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，核心通脹數據惹人憂慮，料明年春季前聯邦基金利率將升到4.5至4.75厘，目前在3至3.25厘區間，意味官員支持今年餘下兩次會議將分別再大幅加息0.75厘和0.5厘，另上月底公布撇除食品及能源的核心個人消費開支(PCE)物價指數仍持續向上，錄4.9%升幅。

聯儲局理事沃勒則指，貨幣政策的重點是抗擊通脹，而非維持金融穩定。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾表示，有必要透過加息將通脹降至接近2%目標，暫未看到「有說服力的證據」表明聯儲局可減慢加息步伐。

聯儲局新理事庫克(Lisa Cook)上任後首次公開演說，與其同事論調一致，指聯儲局需進一步加息，且利率需在高位維持一段時間以壓抑通脹。

企業消息方面，陷入財政困難的投資銀行瑞信(Credit Suisse)宣布，擬回購30億瑞士法郎高級債券，試圖挽回投資者信心，並透露打算出售位於蘇黎世的Mandarin Oriental Savoy酒店。國際評級機構穆迪預期，瑞信今年虧損或高達30億美元(約234億港元)，意味其普通股權一級資本比率(CET1)將降至略低於13%，若CET1持續在13%以下，該行將視瑞信為「信用不良」。

此外，法院裁定暫停社交平台Twitter對全球首富馬斯克收購案的審理，以讓雙方能如期於本月28日完成交易，惟如果馬斯克沒有在當天完成收購，下月將重新擬訂審訊日期，Twitter股價昨日早段曾跌1.8%，特斯拉(Tesla)股價曾跌2.3%。