第一城半年錄19宗蝕讓　兩房3年貶值2成輸118萬沽

新界二手樓價掀起跌浪，有代理行樓價指數顯示，新界東指數已連跌3周，按周再挫0.27%至180.09點，屬2019年2月後逾3年半新低。區內指標屋苑沙田第一城10月至今已錄連錄至少兩宗蝕讓，最新為一個兩房戶劈價128萬元沽，樓價僅約3年間帳面急跌近20%。

中原表示，新界兩區樓價續跌，上述新界東樓價指數，近3周累跌約3.22%，而新界西連挫4周，按周再跌約0.9%至159.3點，屬2020年4月後最低。相反，港島及九龍樓價指數，按周回升約1.42%及約1.31%。而反映主要屋苑價格走勢的中原城市領先指數，最新報170.62點，按周漲約0.75%，連挫11周後回升，但指數尚未反映9月下旬香港銀行加息後市況。

沙田第一城向為全港細價樓指標，但樓價下跌，3月至今已錄至少19宗帳蝕個案，蝕讓金額開始擴大。中原黎宗文透露，屋苑10月暫錄約9宗買賣，包括37座高層H室，實用面積約304方呎，7月以約608萬元放盤，其後減至528萬元，議價後終售480萬元，呎價約15,789元。據了解，原業主2019年以598萬元購入，持貨約3年帳蝕約118萬元。

大埔半新盤近日都連錄多宗損手成交。美聯楊浩然指，天鑽16座低層單位，實用面積約508方呎，於2019年以約696萬元購入，原業主持貨約3年即沽，成交價約670萬元，呎價約13,189元，物業期內帳面貶值約26萬元。

青衣青怡花園本月錄約兩宗買賣，全屬「蝕本」買賣。利嘉閣鄺皓聰稱，該盤5座低層B室，實用面積約343方呎，兩房間隔，劈價至488萬元沽，呎價約14,227元，原業主2018年以約523.8萬元購入，轉手帳面虧損約35.8萬元。美聯李貫甡續稱，同區盈翠半島7座中層相連單位，6月放盤，累減320萬元，獲同區客以1,530萬元購入，呎價約14,740元。

此外，啟德區10月錄首宗二手買賣。中原施蒂文表示，啟德1號(II)第3座高層A室，兩房及儲物房間隔，最初開價1,280萬元，其後調低至1,150萬元仍乏人問津，最後降至1,100萬元沽出，累減180萬元，呎價約20,110元，單位逾5年半帳面僅升值約6%。