車企終等到供應鏈復常 但加息潮下美國人已無錢買新車...

外媒報道，全球供應鏈瓶頸問題紓緩，新車供應量逐漸回升，惟聯儲局大幅加息擴通脹的政策，令愈來愈多美國人買不起或放棄買新車的意願。

汽車市場研究公司Cox Automotive首席經濟學家Jonathan Smoke表示，「正當業界解決供應問題使產能提升旳時間，利率快速上升令需求減少，對汽車業來說十分諷刺。」

據該企統計，截至今年第三季，新車貸款利率為7厘，按年上升2個百分點；二手車的貸款利率同樣上漲2個百分點至11厘。

在汽車融資成本上升的同時，美國的家庭購買力因高通脹的減低，意味着更多的美國人將不會選擇購買新車。

事實上，車企一直希望在疫情期間因供應鏈短缺而被抑壓的零售購買力，在產量提升後得至蓬勃發展。不過，獲利不高的租賃車隊及商用銷售在第三季明顯增長，或反映消費者需求正在減弱，

另外，Cox亦將今年全年新車銷量預測，於1,440萬架進一步下調至1,370萬架。Smoke表示，按照現時銷量，車企的產量及盈利下降或對供應鏈構成壓力，導致中上遊產業出現破產，及庫存中斷等惡性循環。