m18講場：大企業開會過多　恐年失7.8億？

香港打工仔，除咗食飯同逼港鐵之外，最無可避免嘅就係開會。至於開會冇咩用？大家心裏有數啦！不過，根據一項美國嘅最新調查，對大公司嚟講，不必要嘅會議每年或令公司損失高達一億美元(約7.8億港元)！

進行調查嘅北卡羅萊納大學組織科學、心理學和管理學教授Steven Rogelberg，要求20個行業入面632名員工研究各自工作日曆。呢班打工仔平均每周用大約18個鐘去開會，佢哋平均拒絕14%開會邀請，但原來內心係想拒絕31%嘅會議。絲絲心諗，原來可以拒絕開會咁好！

管理人員喺開會花費嘅時間比普通員工多20%左右，呢種不情願地參加非重要會議，每年會浪費每位員工約25,000美元，如果係員工人數超過5,000人嘅大公司，每年就會浪費1.01億美元，唔知開幾多會先賺得番？

教授早期研究發現，無謂嘅會議會損害員工敬業程度，甚至會加強他們嘅辭職意願。過去兩年疫情之下，仲令到好多工作轉向在家工作(Ｗork from home)和視像會議，開會開到返屋企而且時間仲更加長，應該唔少人都感同身受。教授仲話，虛擬會議往往更容易分心，好多方面都不如面對面的會議有效。

微軟(Microsoft)指出，其辦公軟件嘅使用者數據發現，由2020年2月以來，打工仔花喺會議上嘅時間增加咗超過兩倍，每周會議數量增加一倍有多。唔講咁多住，絲絲要開會討論吓點樣開少啲會先……