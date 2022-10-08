OPEC+懶理供應照減產　油價年底料衝110美元

石油輸出國組織及盟國(OPEC+)以全球經濟增長受壓為理由，採取逾兩年來最大規模的減產行動，決定11月起把原油日產量減少200萬桶，試圖穩定油價。分析料，雖然屆時實際減產規模可能低過目標，但時值歐洲正在進入冬季之際，落實減產恐加劇高能源成本驅動下的通脹壓力，歐盟減低俄羅斯能源依賴的如意算盤更難打響，投行預計油價本季將再衝上每桶110美元大關。國際貨幣基金組織(IMF)甚至預告，即將公布向下修訂明年全球經濟預測。

伊拉克石油部長賈巴爾解釋，產量過剩是OPEC+決定減產的原因，並希望藉此支撐原油價格。國際油價隨即連日攀升，紐約期油周五曾上漲至每桶91.76美元，以此高位計一周累升逾14%，有機會創自3月初之後的最大單周升幅，即俄羅斯及烏克蘭開戰後不久，因能源供應憂慮升溫下油價狂飆之時。周五倫敦布蘭特期油突破每桶95美元以上，一度高見97.17美元的近一個月即市高位。

繼投資銀行高盛將本季及明年油價目標分別上調至110美元及130美元之後，不少業內人士亦紛紛出手調高油價預測。Rystad Energy高級副總裁Jorge Leon表示，今次減產措施將對油價產生重大影響，今年12月布倫特原油價格將超過100美元一桶，高於此前預期的89美元。

值得留意是，OPEC+在11月起每日減產200萬桶的決定，趕於歐盟在12月5日實施禁運俄油之前，在在說明石油供應量趨緊的挑戰勢重臨。澳新銀行分析師指，由於預計全球經濟將疲弱，市場情緒已經變得悲觀，下月的減產行動恐進一步壓迫市場預期。由於庫存不足，歐盟核心成員國之一法國就不斷有加油站暫停服務，當地許多駕車人士反映「加油難」問題。法國政府發言人就承認，部分加油站供應形勢緊張。

資產管理公司駿利亨德森的能源和公用事業研究分析師Noah Barret亦指，相對於夏天之後的近期低位，供應減少可望保持油價上漲。如果全球需求尤其是在中國市場有改善的迹象，或隨着禁運實施而來自俄羅斯的石油供應顯著減少，估計每桶原油有可能回升到三位數的價格水平。相對於之前的政策，OPEC+似乎愈來愈多專注於管理近期價格及調整供應，假設看到需求回升、油價過熱，可能在12月的OPEC+會議上看到供應增加。