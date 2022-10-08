【錢夫人巡舖】銀行搶錢「豪」不手軟　港元存息高見3.8厘

銀行搶錢戰愈演愈烈！錢夫人見股票市場失利，趁住星期三(5日)恒指反彈成千點，即刻逃生，輸少當贏。拿着現金，短期又不想再投資股票，唯有四出去銀行問存款息口，一問不得了！原來間間銀行存款都加存息，個個櫃枱姐姐都謀住存戶的現金！

大型銀行在搶錢戰中絲毫不輸蝕，恒生銀行以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款，以享特優年利率6個月3.1厘，門檻只需1萬港元。渣打銀行亦推出網上新資金定期存款優惠，透過手機應用程式或網上理財，以新資金開立定期存款，本金1萬元，6個月有3厘年息，12個月更高達3.3厘。優惠期由即日起至10月31日。

中小行以集友銀行的288日(約9個半月)定存最「出息」，有3.7厘年息。不過，入場費較高，要20萬全新資金，推廣期至10月27日。以20萬元計，全期可獲5,839港元利息。

至於虛擬銀行亦加入搶存款，平安壹賬通銀行(PAOB)加碼港元定期存款高息優惠，7個月期可享3.8厘，優惠至10月31日。新舊客戶都有份，入場費低至100元，基本上等於無門檻。以存入50萬元計算，期滿後即賺取利息高達1.1萬元。

近排英鎊大跌，相信不少人同錢夫人一樣都暢定少少傍身，除了之前一直有介紹的1星期「超短存」年息高達11厘以上之外，渣打推出超高息英鎊定期，5,000英鎊或以上，12個月期可享4.5厘。即是約合4.36萬港元換成英鎊，1年期可穩袋1,962港元利息，算是相當和味(前題是只要英鎊不再插水)。