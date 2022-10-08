致富智庫：理財有冇捷徑？不妨向全球最聰明富豪取經...

人人學理財，難道人人都懂得理財？如果想盡早學曉，不妨放眼世界，向被譽為全球最富有、最聰明的猶太人學習理財智慧哲學，當中4大重點一定要知。

【理財比賺錢重要】

家長普遍待小朋友有認知才開始接觸金錢，惟猶太人重視理財，他們認為理財應該從小開始，並要為自己制訂一個長遠的理財目標，不僅將金錢被動地放在銀行。他們亦不會自設框架，必須要達到某個年齡才開始賺錢，相反，理財是在日常生活當中，很自然就能培養出來的能力。

舉例，猶太人會送股票給剛滿周歲的小孩，當孩子仍在學習說話的時候，父母就開始教他們辨認銀紙，除了令他們知道「金錢可購買任何想要的東西」外，更重要是告訴小孩「錢是如何賺到的」。

有了金錢觀後，下一步猶太父母會從理財教育入手，讓孩童懂得看商品標籤的價格，以加深「錢能換物」的概念。不過，為避免孩子過於物質主義，在青春期後，會繼而訓練他們看透廣告假象的能力，並學習執行開銷計劃，甚至練習他們怎樣善用手中的每一分錢，再賺取更多金錢。

讓我們參考於19世紀第一個真正白手興家的億萬富豪洛克菲勒，據記載這個猶太父親訂定派極少零用錢予孩子，當孩子年滿7至8歲，每周給30美仙，到11至12歲每周給一美元，12歲以上每周給3美元。孩子使用零用錢時，亦須經由父母批准，並要誠實記錄每日支出。若父親滿意理財方法，下周的零用錢將會增加10美元。

洛克菲勒又要求子女事先作出預算，並記清每一筆支出的用途，待下次領取零用錢時讓他檢查。若帳目清楚、用途正確，下周會增發小量零用錢，否則就會被扣錢。由此可見，猶太人對子女理財的要求嚴苛，助他們長大後更重視金錢。

【知識凌駕於金錢】

猶太人的社會普遍認為，知識比一切更為重要。在現今社會，人們多以物質至上，但猶太人卻堅持學習才是人生的目標，難怪猶太裔人經常獲得國際極高榮譽的諾貝爾獎項。寶貴的知識是他們的生財工具，亦是成功累積財富的關鍵條件之一。

其中，大富翁洛克菲勒倡議「賺錢的智慧帶不走」的鐵律。理財專家指，此舉避免生於富裕之家的孩子養成「茶來伸手，飯來張口」的壞習慣。

另一個流傳已久的猶太家庭故事亦值得我們借鏡，一位猶太母親為了啟蒙小孩提問：「假如有一天你的房子被燒，財產被人搶光，那麼你將帶着甚麼東西逃命」？通常小孩都會答「鑽石」或「金錢」，但母親卻教導他們：「你要帶走的不是錢，也不是鑽石，你該帶走的是智慧」，因為智慧是任何人都搶不走！

這種大智慧可以培養出子女對金錢的正確觀念，反映出「錢不是萬能」的道理。

【借外力達成目標】

猶太人是世界上公認最懂經商的民族之一，他們認為單靠自己的力量非常困難，故他們做生意的秘訣是「借雞生蛋」，即所謂「借力」。無論在資金、人才、技術及策略等方面都可借助別人的力量，重點是有效地運用別人的長處，從而令自己更易達到成功。

可以如何借力？舉例，有個猶太商人對一個日本小島很有興趣，想開發成為度假村，但度假村建成後遊人仍很少。他想藉着在島上種樹帶旺人流，但滿山荒涼，要廣種樹木有一定難度，於是他想出倒不如由遊客藉着不同的紀念日，來付費種植紀念樹。結果僅用上一年時間，山上種滿了樹，而該商人僅付出買樹苗的低成本，靠遊客之力便換來豐厚的利潤。

事實上，在猶太人的創業觀思維上，如果自己沒有錢，就要想方法去說服別人把錢給你，利用別人的資源，成就自己的夢想。

【時間就是金錢】

每人每天只有24小時，如何善用則見仁見智，但猶太人有一句格言是「勿偷竊時間」，意思是不要浪費他人的時間，他們認為時間是生命、金錢，在競爭激烈的情況下，為了不放過一分一秒，盡早去搶佔商機，更會不惜重金買來最新情報，務求將競爭的主動權掌握在自己手中。