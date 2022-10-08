FTC罕見修改對Meta反壟斷訴訟指控

美國聯邦貿易委員會(FTC)罕有地修改反壟斷訴訟內容。外媒報道，FTC周五(7日)要求美國地方法官允許其撤銷部分對Meta的指控；據悉，FTC刪除了「Meta旗下最流行的虛擬實境(VR)遊戲Beat Saber和被收購對象Within旗下的健身程式Supernatural為直接競爭對手」的陳述。

據報，FTC早於今年7月對Meta提出反壟斷訴訟，指控Meta透過收購Within以擴大自身的VR帝國，以減少市場競爭；FTC認為此舉違反反壟斷法，要求法庭頒布禁令，禁止Meta併購Within，為FTC對於Meta收購首度進行「先發制人」的打擊。

Meta回應指，FTC的起訴為基於意識形態，而非基於事實證據，指FTC先將Meta和Supernatural形容為「直接競爭對手」，如今改改口稱非直接對手。Meta認為FTC的指控缺乏客觀事實和法條支持，

並在選擇性執法。

Meta於2021年宣布將收購Within，惟兩間公司均沒有公布交易價格，但據報收購價格高達4億美元。Meta周五美股收跌4.04%，至133.45美元，今年迄今股價已挫逾6成。