挑戰Tesla！通用：推平價電動車搶佔市場

外媒報道，美國通用汽車(GM)行政總裁Mary Barra表示，有信心帶領集團進行轉型，並以「更易讓消費者負擔的電動車」挑戰電動車「龍頭」特斯拉(Tesla)，並成為行業的領導者。

Barra稱，「正採取所有可行的手段」，使集團電動車的銷量於2025年間成為美國第一，其計劃為製造更便宜的電動汽車。

她直言，GM不必只銷售高端產品，要在定位上與Tesla有顯著差異。其中，Tesla最便宜的型號的建議零售價為46,990美金；故GM可在3萬美元(約23.4萬港元)的價位推出「更易負擔的電動車」。

目前，GM旗下雪佛蘭BOLT系列電動車的入價格為31,500美元；而高價位則有Cadillac LYRIQ及Hummer的電動車，其價格分別高達58,795美元及79,995美元。

另外，GM近期亦宣布與本田合作，在2027年推出一系列平價的電動車，以進一步壓低電動車價格。

不過，Tesla在電動車的市佔率仍存在巨大優勢，2021年全市場佔有率高達14%，保持其領導地位；GM則以7.6%位居第二。Barra認為，每年都會有愈來愈多的GM用家將「他們的引擎汽車換成電動車」，預期目前雪佛蘭和GMC貨車用家在未來幾年「將購買電動貨車」，以縮窄與Tesla的差距，並逐漸超越Tesla。