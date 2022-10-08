美限制對華出口先進晶片技術　專家：中國或倒退5至10年

中美角力進一步升級，美國周五(7日)祭出最新出口管制。外媒引述美官員稱，此舉將有效阻止中國於可以開發核武或軍事用途的超級電腦上，使用美國技術所製造先進晶片；更有專家直言，新禁令或令中國的發展倒退5至10年。

據悉，美國商務部所使用為「外國直接產品規則(Foreign Direct Product Rule，FDPR)」，於1959年提出；用於控制美國技術的交易，即是若產品使用美國技術製造，華府均有權阻止其銷售。美國於2020年更進一步擴大FDPR適用範圍，即使在外國製造，造採用美國技術者均受至限制，以阻止「其他國家技術上超越美國」。

在美國擴大FDPR後，美國將多家中國企業納入清單，並切斷他們採購美國晶片的渠道，而中企逐漸轉向自行設計、生產晶片，以尋找新出路，為再次受美國打壓。

Cambrian AI公司晶片顧問Karl Freund表示，新規等同禁止所有使用美國設備的半導體製造商將先進晶片售往中國。而中國將需開發自已的技術及處理器，以取代現在所使用的美國或西方技術，但同時亦意味着，中國需再花5至10年的時間，才可追上現今技術。

不過，Berliner Corcoran & Rowe專門研究晶片管制法規的專家 Dan Fisher-Owens表示，新規雖然「補起出口管制的漏洞」，但美國在使用新規的態度卻十分謹慎，擔心在過程中影響外國公司，並與盟友們產生摩擦。

報道亦引述一名美國官員指，其他盟友未向美國承諾將實施類似的措施，直言「如果其他國家不加入我們，單方面管制的效果會隨時間過去而降低」。同時，若外國不遵守相關管制，美國更有可能失去領導的地位。