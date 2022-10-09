曜熊理財：香港基金何時見底？持現金是上策？

恒生指數最近跌至2011年以來低點，國企指數更跌至2008年以來最低水平。不過，美股反彈帶動港股之後回升，未來幾周市場可能處於持續低位整固，可見香港基金熊市仍未完結，直至美國宣布停止加息。

香港基金出現熊市主因利率大升，同時美元大幅升值，引發全球市場資產價格波動，也包括人民幣疲弱所致。人民幣兌每美元周中一度跌穿7.2，為2019年來新低，進而加劇了投資者的避險情緒。

至於香港基金何時見底則受多項因素影響：首要是美國加息何時停止，令到通脹將不會持續超預期，有望未來市場將給明確的好消息。另外，數據亦顯示中國經濟增長正擺脫低谷，以及中國重新開放投入國際社會等的因素。

內地經濟周期收縮已接近尾聲，香港基金主要成份股的收益正在改善，在各方面的政策支持下，內房處於穩定中，前百房企今年9月銷售按月回升3.7%。

如果美國聯儲局放緩加息步伐，人民幣匯率貶值壓力將減輕，令港股估值下行壓力將得到明顯釋放，以目前水平，香港基金上升空間大於下跌風險，但香港基金市場容易受到周邊市場波動及人民幣貶值的影響。因此，在得到更清晰的數據之前，建議投資者仍持現金為上策。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉