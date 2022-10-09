陳樂怡：受惠穩增長國策扶持　華電國際上望3.2元

恒指重陽節假後跟隨外圍急劇反彈，主因市場憧憬美國聯儲局有見8月JOLTS職位空缺創去年6月以來新低，加上澳洲央行10月加息幅度小於預期，將會放慢加息節奏。我們認為美國8月CPI及工資增長續處高位，而聯儲局官員態度維持偏鷹，對經濟轉弱的忍耐度提升。同時，美國中期大選臨近，未見立場軟化的誘因。故此，現階段判斷聯儲局轉鴿言之尚早，鷹派央行對環球經濟及股市的擾動尚未消散，如地緣政治、內地經濟疲弱等利淡因素仍存，港股基本面依舊偏弱。投資者宜留意美國9月CPI，以及內地有關防疫路線的訊號。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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