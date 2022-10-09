陳樂怡：受惠穩增長國策扶持 華電國際上望3.2元
2022年10月09日 07:15
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恒指重陽節假後跟隨外圍急劇反彈，主因市場憧憬美國聯儲局有見8月JOLTS職位空缺創去年6月以來新低，加上澳洲央行10月加息幅度小於預期，將會放慢加息節奏。我們認為美國8月CPI及工資增長續處高位，而聯儲局官員態度維持偏鷹，對經濟轉弱的忍耐度提升。同時，美國中期大選臨近，未見立場軟化的誘因。故此，現階段判斷聯儲局轉鴿言之尚早，鷹派央行對環球經濟及股市的擾動尚未消散，如地緣政治、內地經濟疲弱等利淡因素仍存，港股基本面依舊偏弱。投資者宜留意美國9月CPI，以及內地有關防疫路線的訊號。
內地11月將會復辦北京馬拉松，市場視之為放寬防疫政策試水溫，帶動體育用品股急升。不過，國內外品牌第三季均積極促銷去庫存，季度業績繼續受壓，投資者不宜高追。但值得留意是去年第四季度國際品牌的基數較低，其中Nike估計本季度末將可達至庫存正常化，可在全價基礎上競爭，預計國際品牌銷售短期有望續跑嬴國產同業，關注滔搏(06110)。
華電國際電力股份(01071)第三季至今，電煤中長期合同履約率有所提升，穩定煤炭採購價格，加上內地年內爆發旱情，反映可再生能源的不穩定性，傳統火電成為能源保供的主力。踏入第四季供暖旺季，加上穩增長政策扶持，電力需求有望回升，下半年業績向好。另外，聯營公司華電新能源上市進展為潛在催化劑。估值上，2023財年預測市盈率5.4倍，低於5年平均水平，股息率9.1厘，目標價3.2港元，止蝕價為2.5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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