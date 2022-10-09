鄺紫珊：全球推動潔淨能源成大勢　宜趁低布局綠色能源投資標的

在減碳潮流下，太陽能及風電等已成為發展所趨，為傳統發電之外的主要代替能源，並將迎來全球起飛，至2050年預計太陽能、風電有望成為全球主要供電來源，投資者可以考慮在投資組合中加入有關綠電相關產業作為長線投資。

在歐美及亞洲主要的經濟體，其實風電與太陽能已佔總發電量的比重愈來愈高。截至2021年底，在全球電力需求前一百大國家中，太陽能及風電佔總發電量由10至40%國家已超過30個，主要為歐洲國家，包括德國、英國、西班牙及希臘等，而佔比超過40%的國家更有丹麥與烏拉圭等。

多國訂下2050年淨零排放目標，電力供應需求將以太陽能、風能成為主要供電來源。至2050年，全球可再生能源發電量將增長8倍，全球佔比將上升至接近90%，其中以風能及太陽能為主，佔比超過60%。以美國為例，其目標2050年前太陽能供電佔全國45%，而太陽能產能設備等須額外擴充至4倍。

據了解，股神巴菲特也持續積極投資綠色能源產業，巴菲特旗下波克夏哈薩威能源公司(BHE)預期至2030年將以風力與太陽能業務為主，其整體再生能源資本支出比率將由29%大幅上升至52%，其中太陽能與風能合計佔比高達48%。另外，美國總統拜登通過3,960億美元的《通脹削減法案》，更推升相關企業後續的發展，法案的撥款將用於能源安全和氣候投資，這將有利推動綠色產業。

推動全球潔淨能源為大勢所趨，全球多國不論是美國、歐洲及中國等對於持續推廣潔淨能源都是目標一致，也帶動相關上下游產業的發展，建議可不妨趁低布局潔淨能源產業及綠色能源的投資標的。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊