郭家耀：農夫山泉未來業績值得期待　調整期間可分段部署

今年以來，工信部數據顯示，國際環境複雜多變，國內疫情多發散發，超預期的突發情況對經濟平穩運行構成衝擊，尤其二季度，國內疫情打擊下，經濟下行壓力明顯加大。今年1至6月，全國規模以上飲料製造企業產量按年降1.5%至9,066.2萬噸。6月當月飲料產量1,828萬噸，按年降2.8%；加上國際油價一度快速上升、複雜的地緣政治衝突，令油價波動性很大。油價持續波動，對集團的生產成本造成壓力。

展望下半年，隨着疫情持續受控，加上一系列穩定經濟的政策措施出台，集團下半年業績有望改善。然而，民眾對健康的意識日漸提高，集團一直建立的「天然、健康」品牌形象，相信在市場上具一定的競爭優勢。

另一方面，集團透過建立包裝飲用水和飲料的雙引擎發展格局，以增強市場競爭力及降低業績的波動。通過同一經銷商同時分銷包裝飲用水和飲料兩大品類，有助提升經銷商的業務規模及盈利能力，推動經銷商更專注地推廣集團的產品。

分業務看，上半年包裝飲用水產品收入按年增加4.8%至93.5億元，收入佔比最大，為56.3%；茶飲料產品收入按年增長51.6%至33.1億元，收入佔比為19.9%；功能飲料產品收入按年升0.9%至20.3億元，收入佔比為12.2%；果汁飲料產品收入按年增加4.2%至12.8億元，收入佔比為7.7%。

除了主要銷售包裝飲用水，集團近年積極拓展茶飲料產品及功能飲料產品，還有蘇打水飲料、含氣風味飲料、咖啡飲料等其他飲料產品。集團的產品多樣性，可使集團根據不同市場及渠道特點進行靈活的產品組合，於渠道競爭中形成差異化優勢。產品多元化的市埸布局，亦有利集團在終端零售網點擴大貨架份額、提升單店銷量，有效提高分銷渠道效率。目前集團的包裝飲用水以外的飲品已進一步獲消費者的認可，並持續推出新款口味。可見集團希望以豐富產品組合滿足消費者的不同需求，拓寬消費場景，未來業績表現值得期待，可趁調整期間分段部署。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)