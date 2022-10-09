【星期一‧炒啲乜】A股長假後復市　港股有支持？

面對美國9月非農就業職位增加26.3萬個，多過市場預期，且失業率回落0.2個百分點至3.5%，反映勞動市場強勁，市場憂慮美聯儲將繼續大幅加息，拖累美股三大指數上周五(7日)挫2至3%，其中道指收瀉630點，報29,296點。

至於港股上周五再度失守18,000點關，恒指跌至17,740點，且內地假期，欠缺北水支持下，主板成交僅570.01億港元，再創今年新低。

展望本周，受美國商務部最新公布出口管制，以限制中國取得先進晶片技術，開發和維持使用超級電腦，以及製造先進半導體的能力，雙方之間的角力料將對後市有一定程度的負面影響。同時，A股在長假後復市，挾帶公布9月份CPI、PPI及進出口重要經濟數據，而美國最新通脹數字亦出爐，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資作好最佳部署。

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