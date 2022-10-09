iPhone14 Plus淪為年度最唔保值手機？原因係...

內媒報道，iPhone14 Plus日前正式發售，依據不同配置，官方售價在6,999至9,699元人民幣(下同)之間。不過，iPhone14 Plus遇冷鋒，根據第三方渠道報價，該機款一上市即跌穿官方售價。與官網售價相比，iPhone14 Plus 128G版本市價便宜約400元，512G版本更驟降逾千元。

此外，蘋果公司官網顯示，iPhone14 Plus目前發貨時間是3個工作日，庫存較為充足。分析人士直言，iPhone14 Plus誠意不足，並不具備iPhone14的價格優勢，而且沒有iPhone14 Pro的特色升級，在同等預算下，競爭力不敵iPhone13 Pro。

此外，以為iPhone系列打造奢華昂貴的替換外殼而聞名的俄羅斯奢侈品牌Caviar最近又推出新作品——Grand Complications系列。其中iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max的Daytona頂級版本尤其吸睛。

根據介紹，Caviar在手機背面鑲嵌了一個真正的勞力士Cosmograph Daytona錶盤。當然售價不菲，iPhone 14 Pro 128GB及iPhone 14 Pro Max的售價均超過93萬元。