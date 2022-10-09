港府：與新加坡比較時毋須妄自菲薄　宜提升金融市場競爭力

港府官員認為，大家比較香港和新加坡時，可客觀掌握香港的優勢，並表示香港一直在競爭中發展與成長，毋須妄自菲薄，也不用迴避不足，只須實事求是、針對性地制定有效對策，進一步提升本港金融市場的競爭力。

他引述數據指，香港的金融服務市場有顯著的規模優勢，經濟貢獻在2020年達760億美元，相等於本地生產總值的23%，規模是新加坡的1.5倍。

他指出，以去年數字計，港股市值超過42萬億元、合共有2,500多家上市公司，分別比新加坡高出7倍及2.7倍；港股去年全年總成交額為41萬億港元，為歷年新高，與新加坡僅1.9萬億元相比，高出超過20倍。來自內地與國際的資金與企業的匯聚、互聯互通的優勢，讓香港的證券市場規模更深更闊、交投更為活躍，較區內其他證券市場優勝。

外匯方面，服務於多幣種東盟地區的新加坡較具先天優勢。不過，香港也有很強的基礎，是全球主要美元交易中心之一及境外人民幣最大樞紐。至去年底，香港的人民幣總存款額超過9,000億元人民幣，佔全球離岸人民幣存款約60%，全球的離岸人民幣結算業務有75%在港進行。

他又表示，香港是亞洲領先的債券樞紐，以發行量計，是亞洲(除日本外)第三大債券市場，僅次於內地和韓國。本港亦成為亞洲區內最具規模安排國際債券及內地離岸債券發行的中心，佔區內發行額的34%，規模比新加坡多6倍。至於近年綠色金融亦發展迅速，而香港的資產及財富管理市場在區內也佔有領導地位。

惟他提醒，香港面對不少挑戰，例如環球經濟衰退風險增大，市場競爭變得更尖銳激烈，逆全球化帶來的變數。不過，香港的未來是機遇與挑戰並存，在國家的堅實支持，「一國兩制」的制度優勢，以及亞洲的發展機遇之下，相信香港的機遇大於挑戰。

至於下月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，他指相關的籌辦工作正進行得如火如荼，由於不少與會者反映峰會會議僅得1天，有點意猶未盡，也有不少未能出席峰會的人希望有機會參與盛事。因此，金管局將聯同金融學院於峰會翌日(11月3日)增辦一場「國際投資對話」研討會，題目為《投資於風雲變幻時》，邀請多位重量級人物，他們來自不同類型的環球資產管理機構，包括傳統長倉基金、老牌私募基金、基建融資專家、大型對沖基金等，將分享在現時風雲變幻的宏觀環境下如何應對挑戰及抓住機遇。