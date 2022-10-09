點應對強美元？經濟學家：或運用政治解決

外媒報道，標普全球首席經濟學家Paul Gruenwald認為，全球央行行長及經濟決策者所做的有限，想真正解決強美元困局，政治人物都要負起重任。就受累強美元的國家和經濟體，Gruenwald提出4個可以採用的選項，但同時解釋這些都不是理想選擇。

美國聯儲局接連大手加息，美元持續強勢，美匯指數目前處112水平，年初至今漲逾17%。美元強勢帶來甚麼問題？雖然強美元有助紓緩國內物價，但同時會令主要貨幣匯率受壓，進而加劇其他國家的通脹壓力。此外，對於持有大量美元計價債務的新興和發展中經濟體也是一大困擾，對於依賴國際銷售的美國大型跨國公司也不利。

他指出，過度強勢的美元可能持續幾年，而任由本國貨幣貶值，將導致通脹更高、償債成本更高及可支配收入更低，決策者的信譽也會受損。他認為，這不是一個成功策略，干預匯市雖有助減慢貶值速度，但若貶值壓力仍大且繼續存在，則付出的努力恐轉瞬即逝。

此外，他認為，外匯儲備通常是在市場遭遇亂流時用來穩定匯率走勢，而不是用來應對持續的貶值壓力。

對外匯交易實施限制是一項吸引的做法，但也可能無效。Gruenwald表示，此舉恐會形成黑市交易，或是造成匯率翻倍，在只有內部人士才能獲取外匯的情況下，將導致市場扭曲並陷入震盪，同時令貨幣信譽受損，影響未來在海外交易市場的使用狀況。

至於加息則是教科書式的答案，但也存在相應問題。若決策者透過加息以收緊金融狀況、壓低通脹，確保經濟持續增長，貨幣貶值便代表利率必須進一步上升，這是「國際貨幣經濟學」之中「三元悖論」(Impossible Trinity)下所產生的結果，本質上代表更高的利率和更低的產出和就業，是由其他國家輸入的通脹所導致。

「三元悖論」是由有「歐元之父」之稱的知名經濟學家蒙代爾(Robert Mundell)所提出，主張一個國家無法同時兼顧靈活的貨幣政策、固定匯率和資本自由流動，只能三選二。

其他可能採取的行動則涉及全球，小至與他國進行貨幣互換，大至擬定1985年廣場協議式的協定。Gruenwald認為，最終的解決方案不只取決於經濟面，還跟政治有關。他表示，當強美元對其他經濟體產生的負面影響超過它對美國的好處時，即表示它已經強過頭，而一位仁慈的政策制定者會如何決策？

Gruenwald表示，若市場對於強美元沒有進行修正，解決方案將有政治因素，就好像1980年代美元狂升的局面，最終在簽署廣場協議下落幕，今次的演員雖然可能不同，但結局或者是一樣。