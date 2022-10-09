9月錄246宗工商舖成交　交投連跌3個月見2年多新低

受加息陰霾及疫情持續影響，加上香港仍未全面通關，工商舖市場表現淡靜，據中原(工商舖)統計，9月份市場共錄得約246宗工商舖買賣成交，總成交金額約126.26億港元，當中，成交宗數為2020年4月後新低，已連續3個月錄得下跌，按月挫逾兩成。

該行董事總經理潘志明表示，9月份工商舖買賣成交按月大跌約28%，不過，期間總成交金額較8月份顯著上升約1.15倍，主因是月內錄得多宗大額成交所帶動，當中寫字樓類別表現最為突出，雖然宗數與8月份同為約26宗，但月內錄得成交金額約75.12億元，佔整體成交金額近六成。

潘續指，工廈市場同樣呈量跌價升情況。9月份工廈成交宗數約158宗，按月回落約20%，涉及金額約30.70億元，較8月份上升約25%。

反觀商舖市場走勢較差。9月份僅錄得約62宗買賣成交個案，涉額約20.44億元，對比上月數據，表現未見理想，分別急跌約47%及約25%，而單月成交宗數更為2020年7月後新低。他分析，加息影響新買家入市意欲，加上舖位租金仍處低位，短期未見有顯著回升迹象，目前舖位租賃回報相對較低，不少投資者對入市抱觀望態度，因而令買賣交投萎縮。