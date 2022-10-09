2小時被黑客盜取200萬枚幣安幣　損失金額高達...

綜合報道，世界最大加密貨幣交易所幣安(Binance)上周五(7日)表示，幣安智慧鏈(Binance Smart Chain)區塊鏈網絡遭黑客攻擊，短短兩小時，200萬枚幣安幣被洗劫一空，料有1億美元被盜。

隨後，幣安聯合創始人兼行政總裁趙長鵬於社交平台稱，目前受損金額料1億美元。幣安已經暫停投資者儲值及提現。又稱：「問題已受控，客戶資金是安全的。對於給投資者帶來不便，我們深表歉意，未來將提供進一步的系統更新。」

內地媒體報道，10月7日凌晨2時左右，黑客利用幣安鏈漏洞獲得100萬枚幣安幣。其後4時許，又再次發起攻擊獲得100萬枚幣安幣。

兩次攻擊後，黑客由幣安鏈代幣中心獲取200萬枚幣安幣，價值約5.6億美元，並將其中90萬枚在幣安鏈上借貸協議Venus進行抵押，借出6,250萬BUSD穩定幣、5,000萬USDT穩定幣和3,500萬USDC幣。隨後，USDT幣母公司Tether迅速將480萬枚乙太坊上的USDT穩定幣列入黑名單。

趙長鵬表示，問題涉及跨鏈橋BSC Token Hub。跨鏈橋能夠將數碼資產和資訊從一個獨立的區塊鏈轉移到另一個區塊鏈。幣安一位發言人說，初步估計由幣安智能鏈上取走的資金在1億至1.1億美元之間。