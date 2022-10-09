內地投行：華晶片業受美重擊　恐退回石器時代？

外媒報道，美國連續出手打壓中國半導體產業，內地投行看淡中國晶片夢，華興資本董事總經理吳思浩(SzeHo Ng)直言，中企已被打回石器時代(Stone Age)。

對於中國半導體產業，美國最新的措施旨在限制中國獲得尖端晶片、開發和維護超級電腦以及製造先進半導體的能力。

報道指，美國制裁華為兩年後，華為失去網絡設備及智慧型手機的地位。而目前，美國將用在華為身上的制裁工具擴展至中國晶片產業，晶片業將承受與華為一樣的痛苦。

諮詢公司Albright Stonebridge中國問題及技術專家Paul Triolo表示，美國新管制將席捲半導體及相關行業，料有企業面臨生存風險。Triolo表示，對於使用美國原產硬件部署AI演算法的中企影響深遠，尤其是自動駕駛汽車和物流、建立氣候變遷模型等領域。他認為，雖然全面影響需時浮現，但必定會衝擊中國和美國的創新，也會影響美企及消費者。

甚至有內地晶圓廠人員透露，最憂慮美國阻止該國公民任職中國半導體企業，此舉比限制購買設備還恐怖。他透露，公司內部確實有人持美國護照，且擔任重要職位，是公司核心人物，目前必須找到方法讓這些員工繼續任職。