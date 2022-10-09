樓價UPDATES：新寶城兩房售605萬　揸3年料明賺實蝕

二手市場持續淡靜，部分業主寧願蝕使費都要套現，將軍澳新寶城兩房單位上月放盤，即減45萬元，終以605萬元沽出，原業主持貨約3年帳面只賺約15萬元，料屬明賺實蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨39座高層7室，實用面積約499方呎，兩房間隔，獲用家以790萬元承接，呎價約15,832元，原業主於1991年1月以約126.5萬元購入，轉手帳面獲利約663.5萬元，物業升值約5.25倍。

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新界區

●美聯劉卓豪指，將軍澳新寶城3座中層B室，實用面積約378方呎，兩房間隔，上月叫價650萬元，減價至605萬元售出，呎價約16,005元，原業主2019年6月以590萬元購入，帳面只賺約15萬元，升值約2.5%，料蝕使費離場。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢禾塘崗雙號屋全幢村屋，套四房間隔，連天台，望山景，以1,600萬元沽售，屬低市價約10%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山帝琴灣10月暫錄約3宗買賣，包括凱琴居17座高層A室，實用面積約1,096方呎，套三房間隔，開價約1,350萬元，議價後以1,200萬元易手，呎價約10,949元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山迎海1座低層C室，實用面積約772方呎，三房間隔，單位放盤3個月，原先開價1,088萬，終以1,078萬成交，呎價約13,964元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山居屋富安花園10月暫錄約1宗買賣，屋苑12座低層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，議價後於已補價自由市場價以465萬元易手，呎價約9,607元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座中層G室，實用面積約695方呎，三房間隔，望山景，放盤3個月，叫價1,020萬元，微減15萬元至1,005萬元成交，呎價約14,460元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山海典灣5座中層E室，實用面積約464方呎，兩房間隔，單位放盤兩個月，開價720萬元，減價25萬元，獲買家以695萬元承接，呎價約14,978元，原業主於2003年11月以168萬元購入，持貨約19年帳面獲利527萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山薈朗1座高層A7室，實用面積約293方呎，一房間隔，望山景，原先開價560萬元，放盤半年，減價54萬元，減幅約9.6%，終獲買家以506萬元承接，呎價約17,270元。

●祥益黃肇雯透露，天水圍居屋天頌苑F座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，附有裝修，減價約10萬元，獲區內綠表客於未補價第二市場以470萬元購入，呎價約7.231元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆麟苑C座中層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，新買家為區內綠表客，而原業主加大減價空間，由八月中旬放盤叫價375萬元，累積減價55萬元，上述買家於未補價第二市場以320萬元即睇即買，呎價約5,776元。

●利嘉閣莊國寶指，屯門大興花園1期1座中層G室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望園景，早前叫價約530萬元放售，放盤約10個月，近日獲買家洽購，雙方議價後累減約50萬元，最終以約480萬元成交，呎價約12,183元。

●美聯李貫甡稱，青衣盈翠半島7座高層AB室，實用面積約1,038方呎，屬相連單位，區內少有，原先開價1,850萬元，由於需以兩個私人名義入市，議價後減320萬元，最終以1,530萬元沽出，呎價約14,740元。

●美聯葉偉林表示，青衣青怡花園7座高層C室，實用面積約547方呎，4月時放盤叫價810萬元，新買家心儀單位有裝修，獲減價120萬元，以690萬元成交，呎價約12,614元，原業主於1996年6月以243萬買入，帳面賺約447萬元。

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