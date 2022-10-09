居屋冧價快過私樓？旺角居屋王富榮年跌2成最大鑊

銀行加息及疫情等不利因素衝擊香港樓市，連帶居屋未補價第二市場樓價亦急瀉。全港20個熱門居屋屋苑第三季平均實用呎價，較去年同期全線下挫，佔85%跌幅超過10%，當中，旺角居屋王富榮花園跌幅逾20%最多，比私樓「冧得更勁」。

自去年5月底起有4,500名白居二買家入市，同年6月第二市場交投升至逾870宗，但隨着整體樓市下滑，截至今年7月為止，只有約44%買家成功購買單位，同期該類單位樓價亦顯著「插水」。

慈愛苑年挫逾百萬元

本網統計的20個熱門居屋第二市場樓價走勢，綜合香港房屋委員會資料，今年第三季該批屋苑的成交平均實用呎價，與去年同期白居二入市初期時比較，已下跌約6至20.3%不等。

期內樓價跌得最勁的富榮花園，第三季暫錄約5宗成交，交投按年亦跌逾70%，上季平均實用呎價約10,100元，較去年同期約12,675元急瀉。該盤實用面積約592方呎的三房戶，近期售價更跌至528.5萬，較去年第三季同類最低做價再低逾150萬元。

世紀21家天下黎振傑指，富榮花園擔保期即將屆滿，明年更須通過壓測才可以最多六成樓按入市，準買家轉購鄰區長沙灣凱樂苑，部分業主提高減幅出貨，現時屋苑有約40個放盤，叫價440萬元起。

屯門第二市場居屋過往都受追捧，其中龍門居第三季錄約13宗成交，平均實用呎價約6,872元，較去年同期跌約16.6%，同區富健花園均價同期跌約15.9%。祥益黃慶德稱，今年新白居二預先睇樓情況不及往年，因應大市氣氛，業主都願劈價出貨，龍門居擔保期將屆滿，會有較大減幅，現時約50個放盤，叫價僅300萬元起。

東九龍為市區居屋集中地，慈雲山慈愛苑去年第三季錄約22宗成交，今年同期暫只錄5宗，同期平均實用呎價也挫約14.2%至7,758元。富誠地產謝婉玲表示，近年區內居屋樓價升勢過急，跌市亦有較大調整，慈愛苑成交價按年普遍都跌逾百萬元，現時有約50個買賣盤，叫價由460萬元起，由於私樓跌價搶客，部分放盤可有約10%或以上議幅。

此外，馬鞍山錦豐苑、將軍澳富康花園及天水圍天盛苑，過去一季平均實用呎價，按年均跌逾13%。相反，新居屋可以9成按揭及25年期入市，樓價跌幅較少，如荃灣尚翠苑同期均價僅跌約6%。

吳賢德：樓價未見底

前補習天王、資深投資者吳賢德指出，以投資而言，外資撤出及移民潮等因素下，港樓租金難升，持續加息令回報下跌，樓價沒有支持，同時，債市、股市及匯市將連環爆破，現時本港樓價是低處未算低，並會一直下跌，資金不宜再投資較難套現的不動產。

他補充，若單純以自住角度出發，白居二資格難得，加上每個人需求不同，該批買家計算供樓成本後，可考慮入市，但須放棄對樓價升跌的顧慮。