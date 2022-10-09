新盤UPDATES：周末一手交投按周跌逾7成

一手市場出現推售真空期，交投以新盤餘貨為主。周末兩日新盤市場暫錄約12宗成交，較上周末下跌逾七成。

●沙田星凱‧堤岸錄「一客兩食」

鐵路沿線項目不乏捧場客，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周日(9日)錄得「一客兩食」成交個案，共涉資3,437.2萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永表示，上述包括第5座18樓C室，實用面積947方呎，採三房及儲物室及工作間間隔，透過招標以2,043.6萬元成交，呎價約21,580元。同時，相鄰的18樓D室，實用面積677方呎，三房間隔，成交價1,393.6萬元，呎價約20,585元。據悉，兩個單位由同一組買家購入。

●將軍澳SAVANNAH洋房5,413萬元重新沽出

周末兩日新盤市場交投冷清，會德豐地產旗下將軍澳SAVANNAH，周日(9日)重新沽出早前遭終止交易的6號洋房，但較2019年5月賣平約48萬元或低約0.9%。上述洋房為全盤最大，實用面積1,993方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連524方呎花園及695方呎天台，最新連同一個車位以5,413.06萬元成交，呎價約27,160元。資料顯示，該洋房原本於2019年5月以5,460.9萬元沽出，惟交易於上周三(5日)終止，現時重新獲得承接。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期累沽約293伙

●大圍站柏傲莊III累錄260宗終止交易個案