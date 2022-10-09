內地三部門約談光伏企業　要求勿哄抬價格

根據內地工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局聯合印發的《關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》有關要求，為深入引導光伏產業上下游協同發展，三部門有關業務司局在組織開展光伏產業鏈供應鏈合作對接的基礎上，近期集體約談了部分多晶硅骨幹企業及行業機構，引導相關單位加強自律自查和規範管理。

有關司局負責人表示，近期內地光伏產業部分環節產品價格持續急漲，引發產業鏈供應鏈劇烈震盪，其中既有國際貿易環境複雜、新冠疫情反覆衝擊、下游需求大幅增長、各環節建設周期差異等原因，也有部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇等因素。

當前光伏產業發展成績來之不易，為促進行業整體持續健康發展，三部門對相關單位提出工作要求：一是要着眼大局和長遠利益，堅持上下游合作共贏，促進光伏產業高質量發展；二是要切實加強企業自律，深入開展自查自糾，自覺規範銷售行為，不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為；三是要統籌推進光伏存量項目建設，合理釋放已建產能，適度加快在建合規項目建設步伐，同時對後續新建產能大規模投產要提前研判、防範風險。下一步，有關部門將進一步加強工作協同、強化監督管理，針對行業出現的哄抬價格、壟斷製售假冒偽劣產品等違法行為加強查處、嚴厲打擊。