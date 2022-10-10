東方日報B1：疫情反覆　東盟經濟恐失速

內地通脹雖然不高，但在防疫政策和房地產行業拖累下，復甦路難行。

第四季以來，亞洲多地陸續放寬疫情管控，甚至重新開放邊境企圖提振經濟，但中國依然維持「動態清零」防疫政策，剛過去的十一長假結束後，新冠肺炎疫情又再反撲，恐再掀多城封控潮，頓令以內地經濟為重心的亞洲經貿被拖後腿。禍不單行的是，歐美經濟衰退風險乍現，美國聯儲局持續加息令美元強勢難止，加大亞洲與新興市場貨幣貶值及債務壓力，故引來近期多家機構與投行下調亞洲經濟增長預測，結果區內多國外匯儲備下跌，過去金融風暴爆發前的景象，正逐一浮現眼前！

市場憂慮美國聯儲局正大手加息，恐無法對抗通脹之餘，還誘發滯脹。日本經濟研究中心(JCER)最新調查報告指出，美消費需求減少將直接打擊亞洲出口到美國的貿易，下調東南亞國家聯盟(ASEAN，簡稱東盟)5國明年國內生產總值(GDP)增長預測，包括印尼降0.2個百分點至4.9%；馬來西亞降0.6個百分點至4%；菲律賓降0.2個百分點至5.4%；新加坡降1.3個百分點至2.2%；泰國下降0.7個百分點至3.7%。

內地經濟或殊途同歸，雖然通脹不高，但在防疫政策和房地產行業拖累下，復甦之路難行。中國指數研究院最新數據顯示，10月1至7日期間重點監測城市新建商品住宅成交面積，較去年同期平均下降37.7%。其中，4大一線城市均見下挫，北京跌幅更達64%。投行花旗近日已出手下調內地今年GDP增長預測0.2個百分點至3.3%，明年更削0.5個百分點至5.6%，主因爛尾樓「斷供」風暴重擊內地樓市。

隨着內地政府推出各種穩樓市措施，該行相信，內房行業或正接近「L形」路線的低端，而防疫限制需待本月的中共第二十次全國代表大會(二十大)會議閉幕後才有望放寬部分，重新開放邊境或待明年。面對人民幣外匯風險，國家外匯局大派「定心丸」，揚言將持續提升境內企業匯率風險管理能力。

內地作為東盟的重要貿易夥伴，其經濟前景不確定將拖累區內夥伴經濟。JCER警告，內地經濟放緩恐在未來12個月成為泰國最大經濟風險，對新加坡和馬來西亞的衝擊亦排第二。泰國聯昌銀行直指，內地旅客是泰國最大旅客來源，故對當地旅遊業復甦至關重要；內地則是馬來西亞最大貿易夥伴，買入當地約40%出口貨，大華繼顯財富管理表示，內地經濟放緩將對部分馬來西亞企業和經濟板塊造成影響。

值得注意是，內地與其他發展中的亞洲地區經濟增長關係或非再是金科玉律。亞洲開發銀行(ADB)預期，今年內地GDP增長將略高過3%，而包括柬埔寨、孟加拉、尼泊爾及緬甸等新興經濟體整體增長則逾5%，為1990年來內地首次跑輸。

ADB指，內地與東盟國家的防疫政策差異，對後者而言是機遇，因不少外國投資者在內地以外地區尋找機遇，如由於地理位置吸引等誘因，不少企業已由內地遷移到越南。第三季越南GDP按年增13.67%，首見雙位數的季度增速，正正歸功於當地製造業活動等。ADB提醒，南亞國家尤其印度和孟加拉，它們對投資者的歡迎政策將吸引更多企業從內地撤離。