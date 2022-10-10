周樂樂：市場或可修復行情　關注內循環受益股

上周A股因長假期而休市，歐美股市周初出現強勁上漲，港股上周三亦出現千點上漲，其中，疫情受損的航空、餐飲、品牌消費品等走勢強勁。這與市場預期俄烏衝突可能停止、美聯儲可能放緩加息等有關，同時，香港宣布放寬疫情防控，北京市11月重啟馬拉松賽事，市場預期國內也將放寬疫情防控。這些利好的市場預期改變9月底恐慌的市場情緒，引致市場出現情緒修復性反彈。

國內市場數據出現好轉，國內9月份製造業PMI為50.1%，繼續按月回升至擴張區間，而非製造業PMI為50.6%，雖按月回落，但仍在擴張區間，反映了穩經濟一籃子政策發揮效能。另外，為了避免出現宏觀系統性風險，國家各部門正在並將持續積極應對各種可能出現的風險狀況。國內央行及時將遠期售匯業務外匯風險準備金率從0上調至20%，穩住人民幣匯率。央行、銀保監會宣布階段性放開部分城市房地產行業信貸限制措施，並下調公積金貸款利率，穩住地產與金融，但房住不炒的大方向其實並未改變。

為了保障各行業重點企業供應鏈，9月份國務院常務會議決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息並加大社會服務業信貸支持，貸款總體規模為1.7萬億元，保障企業現金平穩。這些措施有利於支持未來A股走勢回暖，避免人民幣資產遭恐慌性拋售。需期待的是，目前市場對國內疫情防控政策調整的預期持續升溫，預計國內可能在二十大之後調整疫情防控政策，這將是國內市場潛在重大利好消息。當然，此時便確定政策轉向和市場底還為時尚早，要繼續留意政策新動向以及9月經濟數據。

外圍市場海外風險仍然存在，主要是美聯儲鷹派加息延續與俄烏衝突升級，導致全球尤其是歐洲地區經濟衰退與債務違約風險的進一步增加。同時，的確出現一些利好預期，美聯儲三季度超預期加息，使得美債收益率全線上升，10年期美債收益率一度突破4%，而截至10月3日美國債務首次突破31萬億美元逼近上限，高債息嚴重抬升美國債務成本，不利於美國債務擴張，同時，市場預期高通脹隨着大宗商品價格回落與供應瓶頸的解決而有望回落，因此美聯儲有放緩加息的動力。另外，當下俄烏衝突最大憂慮是核戰爭，以利益為重的美國不願面臨這樣的困境，美俄將有望恢復溝通，同時，美國實現了強勢美元與瓦解歐俄能源聯盟等戰略目標，歐洲經濟崩潰與債務違約風險上升且反戰遊行頻發，因此筆者認為，歐美逐步退出俄烏衝突的可能性增加，俄烏衝突大概率將出現拐點。以上憂慮若沒有好轉，建議維持低倉位；若好轉，建議增加持倉。

展望後市，低迷宏觀環境需要時間恢復，而市場情緒上，可能因利好預期多於利空，使市場出現情緒修復性行情。策略上，重點關注內循環國策受益的產業，如：增長邏輯強的新能源與新能源汽車產業鏈核心企業、政策糾偏與內需刺激受益的消費、醫療、科技等核心企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂