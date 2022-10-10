道期跌近200點　港股黑期低水逾300點

●踏入亞洲時段，美匯指數報112.85；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.1355；美元兌日圓處145.46；歐元報0.9733，英鎊報1.1068。金價處1,696.38美元。布油報97.87美元，紐油報92.59美元。比特幣靠穩，報1.94萬美元。道指期貨跌近200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水310點。

●道指上周五(7日)收報29,296點，跌630點或2.11%；標指收報3,639點，跌104點或2.8%；納指收報10,652點，跌420點或3.8%。全周計，3大指數分別累升約2%、0.7%及1.5%。

●港股ADR指數上周五向下，按比例計算，收報17,492點，跌248點或1.42%。

●即月恒生指數夜期上周五收報17,550點，跌186點，低水190點，成交19,246張。

●紐約期油上周五升4.19美元或4.7%，收報每桶92.64美元；布蘭特期油升3.5美元或3.7%，收報每桶97.92美元。

●紐約期金上周五收報每安士1,709.3美元，跌11.5美元或0.67%。

●英國富時100指數上周五收報6,991點，跌6點或0.08%；德國DAX指數收報12,273點，跌197點或1.59%；法國CAC指數收報5,866點，跌69點或1.17%。

●中國9月財新服務業PMI降至49.3，遜預期。

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